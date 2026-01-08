熊本市の小学校で始業式が行われ、3学期がスタートしました。 【写真を見る】「サンタさん来た」「いっぱい食べて遊んだ」小学1年生、初めての冬休みの思い出は？熊本 1月8日、熊本市中央区の慶徳小学校にも、子ども達の元気な声が戻ってきました。 全校児童118人が集まった始業式で、大竹弘祐校長が「何事も心・技・体が大切。目標をしっかり持って3学期を頑張って欲しい」と話しました。 友達との久しぶりの再会でに