1月8日の新潟県内は大気の非常に不安定な状態となっていて、8日夜遅くにかけて落雷や竜巻などの激しい突風に注意が必要です。 冬型の気圧配置となり、雪や曇りの天気となっている県内。午前10時現在の最低気温は新潟市中央区で0.9℃となるなど各地で冷え込みが強まっています。【街の人】「すごく寒かったです。外出たくないって思いました」寒気が流れ込んでいるため、気温はこのあとさらに下がっていく見込みです。大気の非常に