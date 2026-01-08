1月7日夜、連合熊本の新春旗開きがあり、山本寛会長が実質賃金の引き上げなどを訴えました。 【写真を見る】連合熊本が旗開き「物価高に負けない賃上げを」中小企業を含めた底上げ・底支えを訴える 連合熊本の旗開きには、組合員や関係者など約200人が出席しました。 2025年、連合熊本の新会長に就任した山本会長は、実質賃金の持続的な上昇が必要だと訴えました。 連合熊本 山本寛会長(60)「私たち連合の役割は、昨今の物価