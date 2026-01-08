二十歳の集いの開催を前に、実行委員の学生が新潟市の中原八一市長を表敬訪問しました。新潟市の中原八一市長のもとを訪れたのは、1月11日に開かれる二十歳のつどいの実行委員8人です。実行委員は、公募で集まった学生で構成され、準備を進めてきた式典のプレイベントなどについて中原八一市長にプレゼン。今年は初の試みとして、参加者から募った動画をステージで放映するなど全員参加の式典を目指す考えです。【熊倉叶芽実