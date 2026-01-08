大分県内多くの市町村では、1月11日に「二十歳を祝う式典」が開催され、今年度は県全体で1万386人が対象となっています。 【写真を見る】「二十歳を祝う式典」大分県内16市町村で1月11日に開催へ 大分県内の「二十歳を祝う式典」は、去年の夏に実施した九重町を除く17の市町村で開催されます。 対象となるのは、2005年4月2日から2006年4月1日までに生まれた人で、県内では1万386人と前の年度と比べて34人増加しています。 市町