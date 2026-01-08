拘束されたマドゥロ大統領夫妻を支援する集会で演説するディオスダド・カベジョ内相/Federico Parra/AFP/Getty Images via CNN Newsource（CNN）3日未明、ベネズエラのマドゥロ大統領が拘束され、目隠しをされて米国に連行された直後、首都カラカスでディオスダド・カベジョ内相（62）が武装した集団に囲まれている映像が公開された。防弾ベストとヘルメットを身に着けたカベジョ氏は、マドゥロ氏の拉致を「我が国の国民に対する犯