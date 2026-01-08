米共和党のジョンソン下院議長（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】米共和党のジョンソン下院議長は7日、英議会で20日に演説すると発表した。今年は米国が英国から独立して250年の節目で、ホイル英下院議長がジョンソン氏を招待した。米下院議長が英議会で演説するのは史上初めてという。ジョンソン氏は声明で「光栄だ」と強調。「米英関係の強さの源泉は個人の自由や法の支配といった信念にあり、これらが英語圏の卓越した遺