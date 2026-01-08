日本テレビ市來玲奈アナウンサー（29）が8日、ずっと憧れていた女優瀧本美織（34）と初の対面を果たした。市來アナがSHOWBIZコーナーを担当している同局系「ZIP！」（月〜金午前5時50分）に同日、瀧本がゲストで生出演した。「ZIP！」の公式Xではこの日、水卜麻美アナウンサーとともに市來アナが、この日スタートの同局系ドラマ「代金は誘拐です」（木曜午後11時59分）に出演する瀧本と勝地涼に質問する動画が投稿された。動画内で