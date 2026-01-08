¡ü ¡Ö23¶èÊ¿¶Ñ¤Ï1²¯3000Ëü±ßÄ¶¡×¨¡¨¡¡£ 2025Ç¯¡¢ÉÔÆ°»º²Á³Ê¤Ï²æ¡¹¤Î¾ï¼±¤ò´°Á´¤ËÃÖ¤­µî¤ê¤Ë¤·¤¿¡£¤â¤Ï¤ä°ìÈÌ¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÏµÒ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î»Ô¾ì¤Ç¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤³¤Î¾å¾º¤Ï2026Ç¯¤âÂ³¤¯¤Î¤«¡£¡Öº£¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÃÍ¾å¤¬¤ê¤ò´üÂÔ¤·¤ÆÇã¤¦¤Î¤Ï´í¸±¤À¡× ¤½¤¦·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¤Î¤Ï¡¢Áí»ñ»º30²¯±ß¤ÎÉÔÆ°»ºÅê»ñ²È¡¦¾®¸¶ÀµÆÁ»á¤À¡£¿ô»ú¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ë¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼¤ÎÀïÎ¬¤È¡¢¿åÌÌ²¼¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ëÄ´À°¤ÎÀµÂÎ¡£¾®¸¶»á¤¬Í½Â¬¤¹¤ë2026Ç¯¤Î»Ä¹ó¤Ê¥·¥Ê¥ê