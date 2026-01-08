きょうは風が強まり、日中も厳しい寒さになるでしょう。 【写真を見る】岐阜県山間部で夜にかけて雪予想 予想最高気温は名古屋･岐阜で9℃ 北風が強まり日中も厳しい寒さに 愛知･岐阜･三重の天気予報（1/8 昼） 正午前の名古屋市内は、青空が見えています。気温は6.9℃で、きのうよりも風が強く吹いています。 きょうの午後は雲が広がりやすいものの、日差しの届く所も多いでしょう。沿岸部を中心に風が強まる予想です。岐阜県山