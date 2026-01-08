福岡市博多区の十日恵比須神社で8日から「正月大祭」が始まりました。 およそ430年前から続く十日恵比須神社の「正月大祭」は、1年の商売繁盛などを祈願する祭りです。毎年1月8日から11日までの4日間、行われています。午前10時には恒例の福引が始まりました。■世話人「大当たり～！」境内に響く景気のいい声とともに、熊手などの縁起物が次々と授与されていました。■訪れた人「当たるとは思わなかった。商売繁盛すれば