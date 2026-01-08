8日午前5時過ぎ岡谷市で住宅を焼く火事がありました。けが人はいませんでした。リポート「岡谷市内で早朝の火事です」勢いよく燃え上がる火の手。火事があったのは、岡谷市山手町1丁目の木造2階建ての住宅です。8日午前5時すぎ、「近所の建物が燃えている」と近くの住民から消防に通報がありました。近所の人によりますと住んでいた夫婦は逃げ出してけがはないということです。消防によりますと火事は通報からおよそ3時間後