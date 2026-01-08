ロイヤルズからＦＡになっていたマイケル・ロレンゼン投手（３４）が、ロッキーズと１年８００万ドル（約１２億５０００万円）で契約合意したと７日（日本時間８日）、スポーツ専門局「ＥＳＰＮ」の敏腕ジェフ・パッサン記者が自身の「Ｘ」（旧ツイッター）で明らかにした。２７年は９００万ドル（約１４億円）の球団オプションがついているという。イケメンでも知られるロレンゼンは１５年にレッズで投手としてメジャーデビュ