冷凍うどんや冷凍ラーメンの「お水がいらないシリーズ」で知られるメーカー「キンレイ」が創立50周年を迎えたそうです。これはおめでたい！麺とスープと具材がドッキングした状態の円盤をそのまま鍋に入れて加熱する「お水がいらないシリーズ」は商品のバリエーションも豊富で、個人的にも大好きな冷凍食品です。水で薄めたりしないストレートのスープは特に出汁の美味しさが際立っていて、最近発売されたラーメン名店監修のプレミ