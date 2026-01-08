俳優の仲野太賀が、父の俳優・中野英雄のインスタグラムに登場した。英雄は８日までに「柳葉兄貴誕生日食事会に太賀と行って来ました楽しかった！！」とつづり、自身が付き人をしていた柳葉と息子との３ショットをアップした。ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜・午後８時）に豊臣秀長（豊臣秀吉の弟）役で主演し、多忙な太賀だが、指ハートを作った柳葉の隣で楽しそうだ。この投稿には柳葉や元木大介氏、モデルのＵＴ