茨城県水戸市のアパートでネイリストの女性が殺害された事件で、女性は頭に深い傷を負っていたことがわかりました。この事件は2025年の大晦日、水戸市加倉井町のアパートで、この部屋に住むネイリストの小松本遥さんが殺害されたものです。その後の取材で、小松本さんの頭の傷は鈍器による深い傷だったことがわかりました。警察は、犯人が強い殺意を持って執拗に小松本さんを襲ったとみて、小松本さんのスマートフォンの解析を進め