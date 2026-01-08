◇卓球 WTTチャンピオンズ ドーハ(日本時間7日〜11日、カタール)世界のトップ選手が出場する2026年最初のWTTチャンピオンズが7日に開幕。女子シングルスでは1回戦に張本美和選手(世界ランキング6位)、伊藤美誠選手(9位)、早田ひな選手(10位)、長粼美柚選手(15位)が登場しました。張本選手はシン・ユビン選手(韓国)に3-0(11-8、11-8、11-8)のストレート勝ち。早田選手は、ヤン・シャオシン選手(インドネシア)に3-1(11-8、15-1