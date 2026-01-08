大分県大分市の高校では、新春恒例のかるた大会が行われました。 かるた大会が行われたのは大分東明高校です。 大分東明高校 高校では毎年、国語の授業で百人一首を扱っていて、生徒たちの学習の成果を発揮する場所として3学期の始業式の後にかるた大会を行っています。 8日は、受験を控えた一部の3年生を除くおよそ1500人の生徒が参加しました。 大分東明高校 ◆生徒「結構わかるやつ（札）