アメリカのトランプ政権は7日、ベネズエラとの石油取引に関連して、北大西洋でロシア船籍とみられるタンカーを拿捕しました。ベネズエラ産の原油を運搬しようとしていたとみられています。ロシアの運輸当局は7日、声明を発表し、「公海では航行自由の原則が適用され、いかなる国も武力行使する権利はない」と反発しています。また、ロシア外務省は乗船しているロシア人の権利と利益を尊重するよう求め、「ロシア人の速やかな帰国を