冬休みが終わり、大分県内の小中学校では8日、3学期の始業式が行われました。 全校児童770人の大分市の南大分小学校でも8日朝、3学期の始業式が行われました。式では、小野富広校長が「ことしは新しいことや苦手なことにも思い切りチャレンジしてほしい」と児童たちに呼びかけていました。 南大分小学校 このあと、児童の代表が冬休みの思い出と3学期に頑張りたいことを発表しました。 ◆2年生「家族みんなでご