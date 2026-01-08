女性従業員をGPSで監視し売春をさせたとして逮捕・起訴されたガールズバーの店長の男が、この女性に対してわいせつな行為をした疑いで警視庁に再逮捕されました。再逮捕されたのは、ガールズバーの店長・鈴木麻央耶容疑者（39）で、去年5月、東京・豊島区のインターネットカフェで女性従業員（20代）に、日常的に暴力を加え抵抗できない心理状況にさせ、わいせつな行為をした疑いがもたれています。警視庁によりますと、鈴木容疑者