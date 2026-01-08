「ぐっさん」の愛称で親しまれるお笑いタレント・山口智充（56）が、8日までに更新されたファッション誌『OCEANS』のインスタグラムに登場。自身の愛車を紹介した。【写真あり】“フロントガラスなし”での希少な走行シーンも…“ぐっさん”山口智充、22年所有の愛車、希少な三菱『ジープ』の全貌同アカウントでは、「“ぐっさん”こと山口智充さんがOCEANSの車連載に登場」「幼い頃から憧れ続けた「三菱ジープ」への愛を語っ