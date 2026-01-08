チームみらい党首の安野貴博氏が8日、自身の資産について会見で説明した。【映像】安野党首が「7秒間」頭を下げた瞬間安野氏は冒頭「5日、参議院議員として私が回答した資産等報告書が公開されました。こちらの内容について、私が報告した保有株式の数に誤りがあり、1月7日に参議院事務局に訂正願を提出いたしました。誤りの内容は、報告書への記載時に株式数を書くべきところにドルベースの時価評価額の数字を記入してしまっ