■これまでのあらすじ美咲が仕事と子育てに加えて実母の介護をする一方で、外面がいいだけの夫は何も手伝おうとしなかった。それどころか、義母から「実家に通い過ぎ」と責められ、義実家の手伝いを強いられる。義母は「嫁の労働力は嫁ぎ先のもの」と言い、夫も「これが嫁の常識」だとのたまうが…。仕事をしながら子育てをして、そして母の介護もしている私。毎日大変ですが、かわいい子どもや大好きな母のためだから頑張れるんで