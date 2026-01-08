きのう夜、北海道江別市の商店街でオートバイの販売修理工場から火がでました。周辺にも燃え広がりいまだ鎮火には至っていません。【映像】激しく噴き出す炎と煙（現場の様子）建物の入口と屋根から激しく噴き出す炎と煙。きのう午後11時半ごろ江別市大麻東町の大麻銀座商店街の中にあるオートバイの販売修理工場で従業員から「バイクの工場から火が出ている」と消防に通報がありました。警察によりますと現場は店舗や住宅が