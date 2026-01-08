サッカー・プレミアリーグ、ブライトンの三笘薫選手が4カ月ぶりのゴール。ワールドカップイヤーの2026年初ゴールを挙げました。強豪マンチェスター・シティーとの一戦に先発出場した三笘選手。1点を追う後半15分、左サイドから中央へカットイン。相手ディフェンダーの股を抜くシュートがゴールネットを揺らしました。三笘選手にとって116日ぶりとなる今シーズン2得点目。ワールドカップイヤーの2026年初ゴールとなりました。三笘選