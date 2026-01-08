かまいたち（山内健司、濱家隆一）が体を張ってさまざまな企画に“ガチ”で挑む人気番組『かまいガチ』。1月7日（水）の同番組では、昨年の放送で番組スタッフが犯した“ありえないミス”が発覚した。「かまいガチ2025年の5大ニュース」と題したこの日の放送。timeleszのメンバーが参戦した「ちょうど5キロ太るねん」や、吉沢亮と眞栄田郷敦が登場した「達成したら即帰宅するねん」など、2025年の名場面を振り返っていく。そんなな