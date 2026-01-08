【デジタル限定写真集「透明なファム・ファタル」】 1月13日 発売予定 価格：2,200円 矢野ななかさんデジタル限定写真集「透明なファム・ファタル」表紙 【拡大画像へ】 ワニブックスは、女優の矢野ななかさんのデジタル限定写真集「透明なファム・ファタル」を1月13日にリリースする。価格は2,200円。 本作は、ドラマ「その着せ替え人形は恋をする」などに出演す