サッカー・アルビレックス新潟は7日、県庁を訪問し新体制で挑む今シーズンへの決意を語りました。県庁の鈴木副知事のもとを訪れたのはアルビレックス新潟の船越優蔵監督や新加入の加藤徹也選手など6人です。2月に始まる百年構想リーグに向けて意気込みを語りました。〈加藤徹也選手〉「チームとしてはたくさん勝利することが一番だと思うのでたくさん勝利できるように頑張りたいと思います」〈佐藤海宏選