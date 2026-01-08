1月8日の県内は上空に寒気が流れ込み荒れた天気となっています。新潟地方気象台は夜遅くにかけて激しい突風に注意を呼びかけています。細かい雪が舞う8日朝の新潟市。強い風にあおられながら歩く人の姿がありました。8日朝の最大瞬間風速は佐渡市弾崎で24.1メートル、新潟市中央区でも17.4メートルを観測しています。各地の積雪は魚沼市守門で123センチ、上越市安塚で90センチなどとなっています。8日夕方までに降る雪