三重県の多くの公立小中学校では、8日から3学期が始まり、子供たちが登校しました。津市の南立誠小学校では3学期の始業式が行われ、竹花律子校長は「目標に向かって一歩一歩進み、ゴールにたどりつけるよう頑張ってください」などと話しました。その後、教室に戻った5年生の児童は、冬休みの思い出などをクラスメートに発表していました。5年生の児童ら：「おじいちゃん、おばあちゃん、いとこも帰ってきて、み