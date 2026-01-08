1月8日、京王アリーナTOKYOにて「京王 Jr.ウインターカップ 2025－26 2025年度 第6回全国U15バスケットボール選手権大会」の最終日を迎えた。女子3位決定戦に臨んだSprite（埼玉県）がJ,sphere（愛知県）を77－51で破り、全国3位の座を掴み取った。 第1クォーター、Spriteは井川夏希が落ち着いてボールをコントロールしながら自身も得点を重ねて16－13とわず