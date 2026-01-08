晴れて結婚が認められたはずなのに、当の本人たちはどこかぎこちない。NHK連続テレビ小説『ばけばけ』第69話は、トキ（髙石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）の間に残る“言葉にされない感情”が軋みを生み、そこへ雨清水家の事情が重なって、祝福ムードに素直に浸れない空気を浮かび上がらせた回だった。 参考：テレビドラマ史上初、出雲大社での撮影はなぜ実現？『ばけばけ』“涙の芝居”の裏側