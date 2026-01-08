８日の債券市場で、先物中心限月３月限は続伸。前日の米長期債相場が反発（金利は低下）したことに加え、日銀による早期の追加利上げ観測がやや後退したことが相場を押し上げた。 ７日に発表された米１２月ＡＤＰ雇用統計や米１１月雇用動態調査（ＪＯＬＴＳ）が弱い内容となったことを受け、米労働市場の減速懸念から米長期金利が低下した流れが東京市場に波及。また、厚生労働省が朝方発表した昨年１１月の毎月勤労統計調