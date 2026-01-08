８日前引けの日経平均株価は前営業日比３０１円４８銭安の５万１６６０円５０銭と続落。前場のプライム市場の売買高概算は１１億７３０２万株、売買代金概算は２兆８６４４億円。値上がり銘柄数は９１４、対して値下がり銘柄数は６２２、変わらずは６７銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は半導体や自動車など主力銘柄を中心に売られ、日経平均の下げ幅は一時４７０円程度に達した。前日の米国株市場が高安まちまちのな