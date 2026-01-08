シャーロット・ホーネッツ vs トロント・ラプターズ日付：2026年1月8日（木）開催地：スペクトラム・センター（Charlotte）最終スコア：シャーロット・ホーネッツ 96 - 97 トロント・ラプターズ NBAのシャーロット・ホーネッツ対トロント・ラプターズがスペクトラム・センター（Charlotte）で行われた。 第1クォーターはトロント・ラプタ&#1