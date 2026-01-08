ボストン・セルティックス vs デンバー・ナゲッツ日付：2026年1月8日（木）開催地：TDガーデン（Boston）最終スコア：ボストン・セルティックス 110 - 114 デンバー・ナゲッツ NBAのボストン・セルティックス対デンバー・ナゲッツがTDガーデン（Boston）で行われた。 第1クォーターはボストン・セルティックスがリードし35-31で終了する。第2クォーターはデ