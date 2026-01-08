アトランタ・ホークス vs ニューオーリンズ・ペリカンズ日付：2026年1月8日（木）開催地：ステイトファーム・アリーナ（Atlanta）最終スコア：アトランタ・ホークス 117 - 100 ニューオーリンズ・ペリカンズ NBAのアトランタ・ホークス対ニューオーリンズ・ペリカンズがステイトファーム・アリーナ（Atlanta）で行われた。 第1クォー