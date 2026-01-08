ニューヨーク・ニックス vs ロサンゼルス・クリッパーズ日付：2026年1月8日（木）開催地：マディソン・スクエア・ガーデン（New York）最終スコア：ニューヨーク・ニックス 123 - 111 ロサンゼルス・クリッパーズ NBAのニューヨーク・ニックス対ロサンゼルス・クリッパーズがマディソン・スクエア・ガーデン（New York）で行われた。 第1クォータ&