韓国の柔道場で、女子高校生の首を絞めるなど、柔道技を過剰に使用して虐待した疑いを受けている20代の指導者が検察に送致された。【画像】男子高生44人が女性中学生1人を1年間“犯し続けた”韓国の事件1月8日、京畿道（キョンギド）の平沢（ピョンテク）警察署は、児童福祉法違反（児童虐待）の疑いで20代の女性指導者A氏を先月末に在宅起訴したと明らかにした。A氏は昨年9月17日、訓練を口実に柔道技を用い、道場生である女子高