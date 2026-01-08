高橋みなみが自身のSNSを更新し、髪を切ってイメチェンした姿を披露した。 ■高橋みなみがイメチェン「やっと切った！！！！」 【写真】「やっと切れましたー！」とバッサリカットしてボブヘアになった高橋みなみ 昨年末はAKB48のOGとして『第76回NHK紅白歌合戦』をはじめ、『CDTVライブ！ライブ！年越しスペシャル』や多くの音楽番組に出演し、多忙な日々を送った高橋。 高橋は、Instagramにて「AKB48 20周年は絶対ポニ