木村拓哉が自身のInstagramを更新。ラジオスタジオでのオフショットを公開した。 【画像】木村拓哉の最新ショット／木村拓哉のデニムの着こなし ■木村拓哉「物凄い量のリスナーからのメールを元に、楽しい時間を過ごす事が出来ました！」 この日の木村は、デニムジャケットにブラックのレザージャケットを重ねた装い。異素材を組み合わせたレイヤードが、落ち着いた中にも洗練されたムードを演