櫻坂46が、3月28日・29日に東京ビッグサイトにて開催される世界最大級のアニメイベント『AnimeJapan 2026』のアンバサダーに就任。松田里奈、森田ひかる、谷口愛季、中嶋優月、的野美青よりコメントが到着した。 ■櫻坂46が『AnimeJapan 2026』の魅力を世界へ発信！ 2014年の初開催から13回目を迎える本イベントは、前回15万人を超える来場者で熱気に包まれた会場と同じ、東京ビッグサイトで開催。東展示棟に加え、南展示