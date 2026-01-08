『ドリフに大挑戦スペシャル』の公式Xが更新され、亀梨和也、津田健次郎、劇団ひとりが並ぶオフショットが公開された。 【写真】亀梨和也＆津田健次郎＆劇団ひとりの凄みを効かせた3ショット ■『ドリフに大挑戦』でコントに挑戦する3人 1月8日に放送されるフジテレビ系バラエティー番組『ドリフに大挑戦 馬力全開！小学校にも出張しちゃいましたSP』。本番組は、『ドリフに大挑戦』は、ザ・ドリフターズを愛してや