8日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比530円安の5万1490円と急落。日経平均株価の前場現物終値5万1660.5円に対しては170.5円安。出来高は1万3904枚となっている。 TOPIX先物期近は3500.5ポイントと前日比13.5ポイント安、現物終値比7.88ポイント安で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 51490-