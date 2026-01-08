学年の締めくくりとなる3学期がスタートです！8日、山口県内のほとんどの小・中学校で始業式が行われました。「あけましておめでとうございます！」周南市の遠石小学校の始業式清水 聡美 校長が「1年の計は元旦にあり物事の計画を立てるときは年の初めが大切。自分で決めたことを実行してよい1年にしてほしい」と児童たちに伝えました。去年12月上旬にはインフルエンザの影響により学級閉鎖となるクラスもあったという遠石小