国内最高峰のバドミントンリーグ「S/Jリーグ」で戦うACT SAIKYOが新しい年の飛躍を祈願しました。8日朝、周南市の遠石八幡宮を訪れた、ACT SAIKYOの選手やスタッフたち。チームは現在、去年11月に開幕した、バドミントンの国内最高峰リーグ「S/Jリーグ」に参戦中です。期待が持たれた今シーズンでしたが、体調不良や海外遠征によるコンディション不足でここまで1勝3敗と苦戦を強いられていま