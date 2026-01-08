木の幹にこしらえた巣穴からひょっこり！冬の公園で撮影された「めちゃくちゃかわいいモモンガ」がXで話題を集めています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】北海道の風景や動物などを撮影して投稿している「yupi_hokkaido」さんが、このほどXに投稿したのは、道内の公園にいたモモンガをとらえた1枚。木の幹にこしらえた巣穴から、顔だけをひょこっと出した野生のモモンガちゃん。くりくりの目をどこかへ向