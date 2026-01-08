劇場版アニメ『僕の心のヤバイやつ』（2月13日公開）より、市川香菜（おねえ）のバンド「Primary COLOR」の新規場面写真と、バンドメンバーのキャラクタービジュアルが解禁された。あわせて、桃山晶（ももちゃん）役は寺澤百花が務めることが発表された。「Primary COLOR」のライブシーンは、初めて映像化される。【場面写真】色っぽい…『僕ヤバ』初映像化ライブシーンのひなこ場面写真では、ライブハウスの楽屋でメンバーと