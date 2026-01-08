オンキヨーは、アニメ「進撃の巨人」コラボレーションモデルのEMSヘッド＆フェイススパ「ゾーガンキンスカルプ」を受注販売。その受付を、2026年2月27日15時まで直販サイト「ONKYO DIRECT」などで行う。発送は4月下旬〜5月上旬にかけ順次の予定。リヴァイの録り下ろしボイスでガイダンスクルールラボと共同開発。「CL-ZKS」をベースに、音声ガイダンスと表情筋ケア「Faceモード」機能を追加。オリジナルの本体色に加え、オンキヨー